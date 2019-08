Großeinsatz der Feuerwehr : Brand in Solinger Vereinsheim

Solingen-Wald Im Vereinsheim der Bernd-Kurzrock-Sportanlage in Solingen-Wald hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Ein Bierpilz war in Flammen aufgegangen und das Feuer hatte sich weiter ausgebreitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Feuerwehr Solingen mitteilt, wurden die Einsatzkräft am späten Montagabend gegen 23.35 Uhr alarmiert und in die Carl-Ruß-Straße / Frankfurter Damm gerufen. Ein Bierpilz brannte und die Flammen breiteten sich schnell an der Holzfassade und am Dachstuhl des Vereinsheimes aus. Auch ein Gartenhaus auf dem Gelände hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Brandursache und die Höhe des entstanden Schadens sind unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

(irz)