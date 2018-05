Schwerpunkt Dürpelfest 2018 : Große Party verläuft nicht ohne Misstöne

Solingen Besucher und Standbetreiber beschwerten sich am Freitagabend über rüde Gangart der Polizei. Beamte wehren sich gegen Vorwürfe.

Eigentlich hätten die Rahmenbedingungen für die große Party im Herzen von Ohligs nicht besser sein können: Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit begleiteten Sonne und hochsommerliche Temperaturen die Besucher des Dürpelfestes fast das gesamte Wochenende hindurch. Und das wirkte sich auch auf die Resonanz aus: Zehntausende schlenderten über die Düsseldorfer Straße, machten an den fünf Bühnen Halt oder gesellten sich an den Getränkebuden zu ihren Freunden.

Und doch: Frei von Misstönen war die 44. Auflage der Traditionsveranstaltung nicht. Für Gesprächsstoff sorgte das Vorgehen der Polizei am späten Freitagabend. Sowohl zahlreiche Gäste, die auch nach der Schließung der Buden noch in der Fußgängerzone ausharrten, als auch Standbetreiber beklagten, sie seien im aggressiven Tonfall zum sofortigen Verlassen des Fest-Geländes aufgefordert worden. Ein Besucher etwa berichtete, er habe beim Aufbruch aus der Düsseldorfer Straße nicht mehr auf seine Freunde warten dürfen, eine Händlerin wiederum erzählte, man habe sie angewiesen, unverzüglich in ihre Wohnung zu gehen.

Einsatzleiter Thomas Janisch von der Ohligser Polizeiwache reagierte gestern überrascht auf die Vorwürfe. Viele Bürger hätten sich bei den Einsatzkräfte für ihre unauffällige Arbeit während des Festes bedankt, erklärte er: "Ich habe keine negative Rückmeldung erhalten." Eine Direktive zur Räumung der Fußgängerzone habe es nicht gegeben, stellte Janisch klar - und lobte zugleich die auswärtigen Unterstützungskräfte: Die seien ihrem Einsatz auf dem Dürpelfest mit Freude nachgegangen. Dass es "punktuelle Überreaktionen" einzelner Kräfte gegeben haben könnte, schloss er nicht aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hätten sich zum Teil bis ein Uhr nachts größere Gruppen von Besuchern auf dem Festgelände aufgehalten, erklärte Janisch die Situation nach dem ersten Festtag. Auch Standbetreiber, die sich nicht an die Nachtruhe hielten, hätten Beamte mitunter in Diskussionen verwickelt. Ein völlig anderes Bild bot sich laut Janisch am Samstag: "Da haben sich alle an die Abmachungen gehalten." Insgesamt bewertete der Einsatzleiter die 44. Auflage des Festes als "friedlich" und "ruhig". Zwischenfälle hätten sich im üblichen Rahmen bewegt. Misstöne soll es dem Vernehmen nach im Vorfeld des Festes auch zwischen Organisatoren und Stadt gegeben haben: Die veranstaltende Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) wollte gestern keine Stellungnahme zum Verlauf des Festes abgeben, kündigte aber für heute eine Presseerklärung an.

Bei allem Rumoren am Rande des Festes - tüchtig gefeiert wurde natürlich dennoch: "Bei uns ist alles sehr harmonisch und die Stimmung ist gut", sagte Ute Morsbach-Michels von der OWG, während sie mit rund 20 Mitstreitern hinter dem Tresen die durstigen Gäste versorgte.

Erstmals war der Veranstalter am Wochenende selbst mit einem Stand auf dem Dürpelfest vertreten. Zufrieden zeigten sich auch Neulinge unter den Standbetreibern: "Es läuft gut", befand Michael Brown am Samstagmittag. In seiner quietschbunten Hütte "Kush´s Place" servierte er den Besuchern jamaikanische Spezialitäten wie das "Carribean Chicken Curry" oder seinen "Rasta-Teller". Herzhaften Flammkuchen gab es wiederum im Foodtruck "Flammstein", einem umgebauten Citroen aus dem Jahr 1965. Dass das gute auch seine kleinen Schattenseiten hatte, verdeutlichte Inhaberin Susanna Reinhardt am Samstag: "Es ist tatsächlich ein wenig zu heiß für Flammkuchen."

Über 40 Buden boten den Gästen die verschiedensten kulinarischen Genüsse an. Und bei einem kühlen Getränk knüpfte dort so manch einer sogar neue Kontakte: "Ich habe hier viele nette Leute getroffen", erzählte Rolf Zimmermann. In Ohligs aufgewachsen, hatte er insgesamt 35 Jahre seines Lebens in München verbracht. Inzwischen ist er aus familiären Gründen in die alte Heimat zurückgekehrt.

Mit dem Herz des Stadtteils verbindet der 61-Jährige viele Erinnerungen - und mit dem nicht unbedingt konfliktfreien 44. Dürpelfest offensichtlich auch: "Ich fühle mich einfach wohl hier."

