Greta Calaminus stellt ab morgen in der Galerie SK in den Güterhallen aus. Foto: Güdny Schneider-Mombaur

Solingen Die Kunststudentin Greta Calaminus zeigt Zeichnungen, Druckgrafik und Plastiken zum Thema Großwildjagd.

Die Galerie SK eröffnet ihre Aus­stellungsreihe 2019 mit einer jungen Kunststudentin der Bergischen Uni­­ver­sität Wuppertal. Greta Calaminus, geborne 1994 in Hilden, präsentiert in den Güterhallen ihre Bachelor­arbeit zum Thema: Plas­tisch­­-gestalterische Auseinander­setz­un­gen mit dem Tier als Trophae. Morgen um 14 Uhr wird die Ausstellung eröffnet.

Die Ausstellung „Greta Calaminus: Trophäen“ wird morgen um 14 Uhr in der Galerie SK, Alexander-Coppel-Str. 44, eröffnet. Ausstellungs­dauer bis zum 3. Februar. Öffnungszeiten der Galerie in den Güterhallen im Südpark: mittwochs und donnerstags von 11 bis 17 Uhr, sonntags von 17 bis 19 Uhr.

Auf dem Hintergrund dieses hochbrisanten Themas sind Arbeiten entstanden, die von einer platten romantisierenden Tierdar­stellung weit entfernt sind. Die Tierwelt von Greta Calaminus ist überwiegend schwarz-weiß. Ihre Motive – Elefanten, Nashörner, Nilpferde, Bonobos – sind mal mehr, mal weniger deutlich auf den Bildtafeln zu erkennen. Da die Künstlerin jedoch bei der Präsentation ihrer Werke in der Galerie Motivgruppen bildet, hat der Betrachter die Gelegenheit, sich dem Bildinhalt sukzessive anzunähern. Greta Calaminus konzentriert sich auf Ausschnitte, oft sind es Tierköpfe, die sie in zeichnerisch-linearer Weise oder malerisch in Hell-Dunkel-Manier abstrahiert gestaltet. Einen beson­deren Akzent legt sie auf die Strukturen von Haut und Fell, ohne in einen illusionären Naturalismus abzu­rutschen.