Bauprojekt „Greeen“ in Solingen 167 neue Wohnungen werten Wald auf

Derweil wird das Gelände für das Neubauprojekt vorbereitet. Jahrzehnte war dort das Unternehmen Breuer & Schmitz, Spezialist insbesondere für Baubeschläge, ansässig. Seit dem Sommer dieses Jahres geht das Familienunternehmen wenige Kilometer weiter in einem Neubau an der Monhofer Straße in Ohligs seinen Geschäften nach. Unmittelbar nach dem Umzug konnte Kondor Wessels in Wald die Abbrucharbeiten durch beauftragte Firmen beginnen lassen.