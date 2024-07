Festival in Solingen DJs wollen Eissporthalle zum Beben bringen

Tickets für beide Events gibt es unter https://greatloveworld.ticket.io. Das Indoor-Festival in der Eissporthalle Solingen, das in diesem Jahr ersatzweise stattfindet, ist schon ab 16 Jahren mit „Muttizettel“ zugänglich. Aktuell kosten die Tickets in der Kategorie eins 29,99 Euro plus 4,55 Euro Vorverkaufsgebühr. Der Eintritt für das Outdoor-Festival des kommenden Jahres auf dem Flugplatz Meinerzhagen kostet 59,99 Euro zuzüglich 8,06 Euro Vorverkaufsgebühr.