Feste in Solingen Gräfrath erlebt Wochenende voll Kunst und Magie

Und Zauberei, so schien es, war bereits am Freitagnachmittag vonnöten, galt es doch, irgendwie den strömenden Regen zu verjagen, um den Boden für ein stimmungsvolles Fest zu bereiten. „Wir mussten den Soundcheck verschieben und hängen ein bisschen beim Programm“, erklärte Mit-Organisator Dirk Balke am Abend. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich der Marktplatz und die angrenzenden Straßen aber längst bei trockenem Wetter mit Menschen gefüllt. Und auf der zeltartig überdachten Hauptbühne interpretierten erst „Django Unchained“ im filigranen Gypsy-Jazz-Stil Klassiker der neueren Musikgeschichte, bevor schließlich „Daria and the Groove Foundation“ mit Soul und Funk manch einen Fuß zum Wippen brachten. Und auch Künstler Dirk Balke und seine Kollegen begrüßten im Künstlerhaus Art-Eck immer wieder Gäste, die sich umschauten und Fragen zu den ausgestellten Werken stellten. „Schließlich ist der Lichterzauber ja auch eine Künstlerveranstaltung“, sagte Balke. Manch ein Bild in der Galerie hatte sich erst kürzlich zu Balkes fotorealistischen Stillleben gesellt: Einige seiner Mitstreiter der internationalen Künstlervereinigung „Die neuen Milben“ waren kürzlich in Gräfrath kreativ tätig gewesen – darunter zum Beispiel der Österreicher Helmut Bistika, dessen abstrakte Engelsgestalt ein imposanter Blickfang für viele Besucher war. Aber auch in den anderen Etagen waren immer wieder Kunstinteressierte zu Gast und betrachteten fasziniert die aus getrockneten Teebeuteln geformten Gesichter Emma Schneiders, die beruhigend wirkenden rundlichen Holzobjekte, die ihre Mutter Ela geformt hatte – und auch die mystischen, beinahe hypnotischen Bilder von Tuan Anh Do.