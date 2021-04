Evangelische Gemeinden in Solingen : Jedem sein „eigener“ Gottesdienst

Solingen Dass Gläubige beim Gebet nicht immer an einem Ort verharren, ist prinzipiell nichts Neues: Schließlich sind Prozessionen und Wallfahrten fester Bestandteil des kirchlichen Lebens.

„Wir wollen mit möglichst vielen Menschen feiern, ohne dass sie in die Kirche müssen“, erklärt die Dorper Pfarrerin Raphaela Demski-Galla. Denn Gottesdienste finden in „ihrer“ Kirche derzeit nicht statt. So werden am Ostersonntag zeitversetzt zwischen 10 und 13 Uhr kleine Besuchergruppen über das Außengelände ziehen. Startpunkt ist der Friedhof an der Grünbaumstraße. Vorbei an der Kapelle und der benachbarten Kita geht es in Begleitung von Chorsängern bis zu Kirche.