Nach Polizeikontrolle Gleich mehrere Anzeigen für Mann aus Solingen

Solingen/Leichlingen · Nach einer Verkehrskontrolle in Leichlingen hat ein 24-jähriger Solinger mehrere Anzeigen bekommen. Wie die Polizei mitteilt, fand am Mittwochabend am Heider Weg in Leichlingen eine Verkehrskontrolle statt.

19.10.2023, 11:17 Uhr

Der 24-Jährige musste die Polizisten zur Wache begleiten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Um 19.45 Uhr wurde schließlich der Solinger kontrolliert. Da ein Alkoholtest etwa 0,6 Promille ergab und er keine Dokumente mit sich führte, musste er die Polizisten zur Wache begleiten. In der Dienststelle stellte sich heraus, dass der junge Mann zuvor falsche Personalien angegeben hatte, um damit zu verschleiern, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Somit kam zu der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss eine noch schwerwiegendere Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie falscher Namensangabe hinzu.

(red)