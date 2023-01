Winter-Comeback in Solingen Glatteis und Schnee sorgen für Chaos auf den Straßen

Der Wintereinbruch am Donnerstagmorgen hat viele Autofahrer sprichwörtlich kalt erwischt – und auf den Straßen in und um Solingen für mehrere Stunden ein regelrechtes Verkehrschaos ausgelöst. So zählte die Polizei allein in der Klingenstadt insgesamt 39 Unfälle, bei denen ein Gesamt-Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstand. Und auch außerhalb des eigentlichen Stadtgebietes gab es teilweise bis in die Mittagsstunden kaum ein Durchkommen, weswegen etliche Berufspendler zu spät zur Arbeit kamen.