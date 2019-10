Glasfasernetz in Solingen : Eine Investition in die Zukunft

Eine Investition in die Zukunft

Solingen bub-Druckguss aus Gräfrath nutzt bereits das Glasfasernetz der Stadt. Andere Unternehmen sind noch zögerlich, sollen aber vom Mehrwert überzeugt werden. Acht Gewerbegebiete wurden bereits ausgebaut.

4,5 Milliarden Euro lassen sich Bund und Land den schnellen Anschluss ans Internet kosten. „An Geld mangelt es nicht“, sagt ­Alexander Osterhold, der Breitbandkoordinator der Klingenstadt. „Abgerufen wurden bundesweit aber erst 150 Millionen.“ Solingen erhielt Ende 2017 einen vorläufigen Förderbescheid über 15,5 Millionen Euro; 3338 Adressen sollen angeschlossen werden. „Wir sind gerade in der Phase, in der wir mit mehreren Bietern aus der Telekommunikationsbranche im Gespräch sind.“

In vielen Solinger Gewerbegebieten haben die Technischen Betriebe aber bereits eigenwirtschaftlich Glasfaserkabel verlegt, die ein Telekommunikationsunternehmen dann mietet. Acht Gewerbegebiete wurden so mit Hilfe von 1 & 1 Versatel schon ausgebaut (siehe Info). „In Solingen haben wir mittlerweile 300 Kilometer Glasfasernetze, die der Stadt gehören“, bilanziert Osterhold, der seit 1. April für die Wirtschaftsförderung arbeitet. Bei einem Straßennetz von rund 650 Kilometern bleiben aber immer noch Lücken.

Breitbandausbau In Solingen sind acht Gewerbegebiete bereits vollständig erschlossen: Dycker Feld, Höhscheider Weg, Lüneschloßstraße, Mühlenstraße, Piepersberg, Schlagbaum West, Schmalzgrube und Südpark (breitband.solingen.de). Glasfaseranschlüsse ermöglichen Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Gigabit pro Sekunde.

Noch muss manche Solinger Firma zudem vom Nutzen eines Glasfaseranschlusses überzeugt werden. Alexander Osterhold: „In vielen ­Fällen reicht für die Unternehmen heute noch ein Kupferkabel aus. Aber in drei, vier Jahren wird das nicht mehr der Fall sein – oder vielleicht schon in einem halben Jahr. Wir wollen möglichst viele Unternehmen für das Thema sensibilisieren.“

Das Gräfrather Unternehmen, das an der Straße Alte Ziegelei produziert, ist Spezialist für Präzisions-Druckgussteile aus Aluminium und Zink – auch „geometrisch anspruchsvolle“ Teile mit hohen technischen und dekorativen Anforderungen. Früher schickten die Kunden die Konstruktionsunterlagen teilweise noch per Brief mit einer CD oder einem USB-Stick. „Wegen der großen Datenmenge konnte man sie nicht über das Netz transportieren“, erläutert Ahnert.