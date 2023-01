Schnelles Internet in Solingen Glasfaser-Zeitplan sorgt für Kritik in Ohligs

Nachdem die Stadt und die Deutsche Telekom Anfang dieser Woche angekündigt haben, in den nächsten Jahren rund 80.000 Haushalte sowie Unternehmen in der Klingenstadt mit schnellem Internet versorgen zu wollen, stößt die vorgesehene Reihenfolge bei der Verlegung der Glasfaserkabel in Ohligs auf Unverständnis. So fühlen sich vor allem die in der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) zusammengeschlossenen Gewerbetreibenden eher stiefmütterlich behandelt und fordern darum, die Pläne noch einmal zu überdenken.