Solinger Baudenkmäler „Gewölbe hoch 3“ –Moderne trifft auf Historisches

Nur ein paar Treppenstufen trennen den Gast vom lebhaften Verkehr an der Konrad-Adenauer-Straße und allem sonstigen innerstädtischen Trubel: Ein bisschen geheimnisvoll schimmern die Wandlichter in den Gewölbegängen unter den Christiansvillen – und verleihen den unbehauenen Mauersteinen noch mehr Charakter. Bis zu 80 Menschen finden hier unten Platz, sei es an quadratischen Zweier- und Vierertischen oder an einer langen Tafel. Hochzeiten, Firmenfeiern, runde Geburtstage, Taufen und viele andere erinnerungswürdige Feste spielen sich an diesem Ort ab. Vor eineinhalb Jahren eröffnete Marc Philip Buchholz gemeinsam mit Ajumon Kannanthanathu im Keller des historischen Gebäudekomplexes das „Gewölbe hoch 3“.