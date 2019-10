Mobilität in Solingen : IG Bau beklagt Zwang zum Pendeln

Mobilität in Solingen

Solingen Die Gewerkschaft fordert massive Investitionen in Wohnen und Verkehr.

In Solingen sind immer mehr Menschen darauf angewiesen, auf dem Weg zur Arbeit lange Strecken zurückzulegen. Auf dieses Phänomen hat am Dienstag die Industriegewerkschaft Bau hingewiesen, die in der Steigerung der Zahl von Berufspendlern einen „alarmierenden Trend“ zu erkennen glaubt.