Krankenhausplanung in Solingen NRW-Gesundheitsminister besucht Städtisches Klinikum

Das Städtische Klinikum Solingen ist zudem nun das erste Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen, das nach den neuen Regeln – die Krankenhausreform in NRW ist 2024 angelaufen und soll noch in diesem Jahr beendet sein – einen Feststellungsbescheid erhalten hat. „Wir haben uns in allen Fällen behaupten können“, sagte dazu kürzlich Prof. Dr. Martin Eversmeyer, Kaufmännischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums. Das heißt, das Städtische Klinikum kann seine bisherigen Abteilungen behalten und bekommt noch weitere hinzu – neben der Neurologie und Stroke Unit beispielsweise auch eine neurologische Früh-Reha oder das ursprünglich bei Kplus in Haan angesiedelte Gelenkzentrum. Nicht erfreut sind die Geschäftsführer indes darüber, dass das Perinatalzentrum des Städtischen Klinikums nicht mehr mit dem Status Level 2 anerkannt werden soll. Darüber sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, sagt der ärztliche Direktor Prof. Dr. Thomas Standl.