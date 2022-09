Verleihung Deutscher Schulpreis in Berlin : Die ganz große Auszeichnung für Solinger Gesamtschule bleibt aus

Die Delegation der Gesamtschule Höhscheid freut sich daüber, bei der Preisverleihung zum Deutschen Schulpreis 2022 in Berlin dabei zu sein. Foto: Max Lautenschläger, Robert-Bosch-Stiftung/Max Lautenschläger

Solingen/Berlin An diesem Mittwoch wurde der Deutsche Schulpreis in Berlin verliehen. Unter den 15 nominierten Schulen war auch die Gesamtschule Höhscheid. Eine Auszeichnung gab es für die Solinger Schule nicht – trotzdem erhält sie ein Preisgeld.

Zum 16. Mal wurde am Mittwochmittag, 28. September, der Deutsche Schulpreis verliehen. Zur feierlichen Preisverleihung im E-Werk in Berlin reiste auch eine Delegation bestehend aus elf Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Elternvertretern aus Solingen an. Denn die Gesamtschule Höhscheid hatte es im Vorfeld unter die Top-15 der deutschen Schulen geschafft und erwartete gespannt das Ergebnis der Preisverleihung.

Lange musste die Solinger Delegation nicht auf das Ergebnis warten. Gleich in der ersten Gruppe von je drei vorgestellten Schulen wurde die Gesamtschule Höhscheid in einem Videobeitrag vorgestellt. Am Ende bekam nur eine der drei Schulen einen Preis – die Solinger Gesamtschule ging dabei leer aus. Trotzdem gibt es für das Erreichen des Finales eine Auszeichnung von 5000 Euro.

„Das ist schon eine tolle Sache“, sagte Schulleiter Dirk Braun nach der Preisverleihung über das Preisgeld. Enttäuschung herrsche nicht in der Gruppe aus Solingen, man genieße viel eher die Atmosphäre rund um die Preisverleihung. „Die Erfahrung hier, die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Schulen, ist es auf jeden Fall wert.“ Deswegen sei die Stimmung „hervorragend“, so Braun, auch wenn es zu einer Platzierung nicht gereicht habe. „Wir sind alle stolz auf das Erbrachte.“

Was genau die Schule mit den 5000 Euro machen werde, stehe noch nicht ganz fest. Er könne sich jedoch vorstellen, dass das Geld in erlebnispädagogische Materialien sowie entsprechenden Fortbildungen für die Lehrkräfte investiert werde, sagte Braun, der im Anschluss an die Preisverleihung mit der Solinger Delegation noch ein Foto am Brandenburger Tor machen wollte, bevor es am Nachmittag mit dem Zug zurück nach Solingen ging.

Der Deutsche Schulpreis wurde in diesem Jahr unter dem Motto „Unterricht besser machen“ vergeben, wie Mirko Drotschmann, Moderator der Preisverleihung, zu Beginn erklärte. Dazu wurden besondere Lehrkonzepte der nominierten Schulen vorgestellt, wie zum Beispiel das Konzept des Lernplans zum individuellen Lernen im eigenen Tempo, das an der Gesamtschule Höhscheid umgesetzt wird.

Der erste Platz des Deutschen Schulpreises ging an das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz im mecklenburg-vorpommerischen Waren. Der Preis ist mit 100.000 Euro dotiert. Er wurde von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger übergeben, die kurzfristig für den an Corona erkrankten Bundeskanzler Olaf Scholz einsprang. Die Schulen auf den Platzierungen zwei bis fünf erhielten jeweils 30.000 Euro. Die Preise gingen nach Buchholz in Niedersachsen, Singapur, Berlin und mit dem Placida-Viel-Berufskolleg in Menden auch an eine Schule in Nordrhein-Westfalen.

Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 von der Robert-Bosch-Stiftung, zusammen mit der Heidehof-Stiftung vergeben. Laut Angaben der Veranstalter ist er der „bekannteste, anspruchsvollste und höchstdotierte Preis für gute Schulen im Land“. Eine Jury hat die Schulen im Vorfeld anhand von sechs Qualitätsbereichen bewertet, wie die Veranstalter weiter mitteilen. Die sechs Bereiche sind „Unterrichtsqualität“, die in diesem Jahr im Fokus der Jury steht, „Leistung“, „Umgang mit Vielfalt“, „Verantwortung“, „Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner“ sowie „Schule als lernende Institution“.