Curvy-Model Dascha nach GNTM : „Jeder aus dem Finalisten-Quartett hätte es verdient gehabt“

Solingen/Berlin Die 21-jährige Solingerin blickt ohne Enttäuschung auf eine aufregende Zeit zurück. Sie hat sich gegen Tausende Mitbewerberinnen durchsetzen können und in der Casting-Show von Heidi Klum den zweiten Platz belegt.

In anderen Fernsehshows wird bei der finalen Entscheidung der Spannungsbogen gerne weit überzogen. Heidi Klum machte es bei ihrer Verkündung, wer die 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ gewinnen würde, verhältnismäßig kurz. Und so unspektakulär, dass Siegerin Alex am nächsten Tag in einem Fernsehinterview gestand, sie hätte wahrgenommen, Heidi Klum hätte nicht ihren Namen, sondern Dascha gesagt.