Donnerstag startet die 19. Staffel Solingerin Fabienne macht mit bei „Germany’s Next Topmodel“

Wenn am Donnerstag, 15. Februar, die 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ beginnt, dann dürfte eine junge Frau in Solingen ganz besonders aufgeregt sein: Auch die 20-jährige Fabienne, die in der Klingenstadt lebt, ist als Anwärterin mit dabei. Bei den Castings ist sie „wegen ihres schönen Lächelns und ihrer sehr langen Beine“ aufgefallen, heißt es im Ankündigungstext des Senders. Dazu sagt Fabienne: „Ich habe sie gemessen, als ich 15 Jahre alt war. Da waren sie 1,10 Meter.“