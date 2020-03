Raub und Körperverletzung in Solingen : Angeklagter zu jung: Prozess jetzt vor der Jugendkammer

Solingen Über den Iran, die Türkei und Österreich hatte sich der afghanische Flüchtling nach Deutschland durchgeschlagen, hier Asyl beantragt und war schließlich in Solingen gelandet.

Vom Amtsgericht Solingen war er wegen zahlreicher, ungebremster Ausraster zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden, hauptsächlich wegen schwerer Raubdelikte mit Körperverletzung. Dazu gehörten das Auflauern von Bankkunden bei der Commerzbank in Ohligs, Bettelei am Geldautomaten und bei Nichterfolg körperliche Angriffe mit Schlägen auf den Kopf und auch versuchter Diebstahl von gerade aufgefüllten Geldbörsen. Am Busbahnhof riss er einer Zeugin ein Handy aus der Hand – die Polizei brachte es wieder zurück unter Protest des Afghanen, der es als regulär gekauft bezeichnete. Das behauptete der Angeklagte auch von den Schuhen, die er bei Deichmann heimlich ausgetauscht hatte - der Karton im Regal mit seinen alten Tretern überführte ihn. Schlimmer und gewalttätiger waren seine Aktionen im Willkommen-Center und im Hofgarten. Besonders weibliche Ordnungskräfte beleidigte er aufs Gröbste, drohte ihnen damit, sie umbringen zu wollen und ging sogar mit dem Taschenmesser auf sie los. Die Polizei musste den sich heftig Wehrenden erst zu Boden bringen. Ein Hausverbot in allen Solinger Behörden gab es schon länger.