Geplante Veloroute in Solingen Senioren wollen Parkplätze behalten

In diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass an der Strecke der Veloroute 2 zwischen Solingen-Mitte und Ohligs rund 200 Parkplätze wegfallen könnten. „Das führt im Bereich Merscheid zu erheblichen Einschränkungen für die Senioren und Anwohnern mit Behinderungen“, heißt es in dem Appell, der in der kommenden Sitzung des Seniorenbeirats am Mittwoch, 15. November, verabschiedet werden soll.