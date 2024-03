Solinger Inklusionsunternehmen Genesis-Krisengipfel diskutiert über Transfergesellschaft für Beschäftigte

Das Schicksal des von der Schließung bedrohten Inklusionsunternehmens Genesis hält die Politik in Atem. Denn nachdem sich der Solinger Sozialausschuss bereits am Dienstagabend mit dem im Zuge der Kplus-Insolvenz ebenfalls in finanzielle Schieflage geratenen Betrieb beschäftigt und eine Rettung der rund 130 Arbeitsplätze gefordert hatte, waren die Genesis-Mitarbeiter am Mittwoch erneut Thema. So kamen im NRW-Arbeits- und Sozialministerium Vertreter des Landes, der Stadt und des Landschaftsverbandes Rheinland zusammen, um mit den beiden katholischen Gruppen Kplus sowie Alexianer einmal mehr über Genesis zu beraten.