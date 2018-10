Geldtransport-Überfälle: Zwei Angeklagte geben Taten zu

Dieser Raub steht mit auf der Anklage-Liste: Am 1. Dezember 2008 wurde an der Hossenhauser Straße der Geldtransporter einer Sicherheitsfirma überfallen. Foto: Solinger Tageblatt / Christian B/Christian Beier

Hagen / Solingen Der Prozess gegen eine Bande steht nach 35 Verhandlungstagen vor Ende der Beweisaufnahme. Den fünf Angeklagten wird vorgeworfen, an Raubüberfällen unter anderem in Solingen, Haan und Hilden beteiligt gewesen zu sein.

Die Beschuldigten haben hohe Strafen zu erwarten: Im fünften Monat läuft vor dem Schwurgericht des Hagener Landgerichts der Prozess gegen eine fünfköpfige Bande. Zwei Angeklagte kommen aus Haan, je einer aus Solingen, Hilden und Wuppertal. 70 Seiten umfasst allein die Anklageschrift, in der der Bande 14 bewaffnete Überfälle auf Geldtransporte und dazu mehrere Mordversuche zur Last gelegt werden.

Nach den Berechnungen der Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten bei den Überfällen zwischen 1997 und 2017 mindestens 5,9 Millionen Euro erbeutet haben. Die Beweisaufnahme in dem Prozess steht nach inzwischen 35 Verhandlungstagen und der Anhörung von mehr als 70 Zeugen kurz vor dem Abschluss. „Die Urteile werden noch in diesem Jahr erwartet“, sagte die Hagener Gerichtssprecherin Inga Papajewski.

Kalaschnikows, Panzerfaust-Attrappen, Schüsse auf einen wehrlosen Pförtner und auf die Besatzungen von Geldtransportern – all das steht für schweren Raub und versuchten Mord. Bei den Angeklagten handelt es sich um Deutsche mit polnischen Wurzeln. Mindestens 14 Überfälle auf Geldtransporter ordnet die Anklagebehörde den fünf Männern sicher zu, darunter auch den versuchten Raub auf einen Geldtransporter in Solingen vor fast zehn Jahren.

Um die Fassade der Bande einzureißen, war am 27. September vorigen Jahres ein Großaufgebot an Polizisten nötig. 200 Beamte – darunter mehrere Spezialeinsatzkommandos – durchsuchten zeitgleich 17 Objekte in Solingen, Wuppertal, Haan und Hilden – von Wohnungen, Werkstätten bis zu Garagen.