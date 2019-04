Täter auf der Flucht : Geldautomat in Solingen-Wald gesprengt

An dieser Bankfiliale wurde in der Nacht zu Donnerstag der Geldautomat gesprengt. Foto: Martin Oberpriller

Solingen-Wald In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Bankfiliale an der Friedrich-Ebert-Straße in Solingen-Wald und sprengten gegen 3.50 Uhr einen Geldautomaten.

Die Täter flüchteten anschließend nach Angaben der Polizei auf einem Motorroller in Richtung Walder Marktplatz. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Unbekannten blieben bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen am Tatort und stellte einen vor der Filiale abgestellten weißen Opel Combo sicher. Ob der Wagen zur Tatausführung genutzt wurde, wird noch ermittelt.

Zur Beute und Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0202/284-0 bei der Polizei melden. In dringenden Fällen auch über die 110.

(red)