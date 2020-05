Einsatz in der Nordstadt : Geht Feuer an Kita auf das Konto von Brandstiftern?

Solingen Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Kindertagesstätte an der Klemens-Horn-Straße in der Nordstadt zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, wurde das Feuer im Garten der Einrichtung gegen 3.30 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr konnte den Brand später löschen.