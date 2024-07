„Schaden liegt bei 100.000 Euro“ Gebäude sackt ab – Solinger Familie fühlt sich auch von Stadt im Stich gelassen

Karsten Laudenberg steht an diesem schönen Sommermorgen auf dem Grundstück seines Elternhauses an der Landwehrstraße in Aufderhöhe. Doch gute Laune will sich bei dem gebürtigen Solinger trotz des angenehmen Wetters nicht einstellen. Ganz im Gegenteil – sobald der Blick des 32-Jährigen auf die Zufahrt fällt, die direkt neben dem Wohnhaus der Laudenbergs nach unten ins Grüne führt, verschlechtert sich die Stimmung von Karsten Laudenberg merklich. Denn tatsächlich fühlen sich der junge Mann und seine Familie schon seit etlichen Jahren unter anderem auch von der Stadt Solingen im Stich gelassen.