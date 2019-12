Gaststätte in Solingen : Mit Druckluftpistole in den Bauch geschossen

Solingen Zwei angetrunkene Männer sind in einer Gaststätte in Solingen in Streit geraten - ein 32-Jähriger zog dann seine mitgebrachte Druckluftpistole und traf den 50 Jahre alten Kontrahenten im Bauch.

Wie die Polizei Wuppertal auf Nachfrage bestätigte, ist es bereits am vergangenen Donnerstag, 28. November, in einer Gaststätte an der Wuppertaler Straße zu der Auseinandersetzung gekommen. Der 50-Jährige wurde durch die Druckluftpistole leicht am Bauch verletzt und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Andere Gäste hatten die beiden Streithähne getrennt und die Polizei gerufen.

Der 32-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt, die Kripo ermittelt nun zu den Hintergründen.

(red)