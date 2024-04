Gastronomie in Solingen Von der „Alten Hütte“ zum „Alten Brunnen“

Für ein paar Arbeiten kehrte Irena Flakus zuletzt noch einmal zurück an den früheren vertrauten Arbeitsplatz: „Wir müssen hier noch alles ausräumen“, erzählt die Pächterin der „Alten Hütte“, während sie noch einmal hinter den mit Holz verkleideten Tresen tritt. Stühle stehen auf den Tischen. Verwaist ist auch der Raum der früheren Kegelbahn, in dem manche geschlossene Gesellschaft an der langen Tafel zusammenkam. Zwei Jahre haben Flakus, ihr Ehemann und zwei Kellnerinnen die Gäste im verschieferten Haus an der Merscheider Straße bewirtet. Jetzt weist ein Zettel an der Tür mögliche Laufkundschaft auf den Umzug hin.