Gastronomie in Solingen Kaffeehaus feiert 40-Jähriges: „Wer reinpasst, kann kommen“

Solingen · Das Kaffeehaus feiert am Samstagabend sein 40-jähriges Bestehen mit Auftritten der „Pirates of Love“ und des Farfarello-Duos. Das Lokal ist in Solingen eine Institution.

12.01.2024 , 14:00 Uhr

Das Kaffeehaus bleibt in der Familie (v. l.): Köchin Sabina Wyrwich mit Peter von der Heiden, seiner Frau Dorothee Barnewitz, ihrer Tochter Lucy Bollenbeck und Enkelkind Hermine Bollenbeck im Obergeschoss des Kaffeehauses. Foto: Fred-Lothar Melchior

Von Fred Lothar Melchior