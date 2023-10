Gastronomie in Solingen Deutscher Vize-Meister eröffnet eigenes Lokal

Solingen · „Next Level Pizza by T.P.“ heißt die neue Pizzeria am Neumarkt. Hinter dem Kürzel verbirgt sich Tonino Pisano, der erst im Frühjahr in einem bundesweiten Wettstreit für Furore gesorgt hat.

03.10.2023, 07:12 Uhr

Tonino Pisano weiß, wie man gekonnt den Pizzaboden in Form bringt. Foto: Peter Meuter

Von Alexander Riedel

Der Pokal, dessen geschwungener Stiel eine Pizza zu tragen scheint, steht wieder auf der Vitrine – und verrät, das hier jemand den zweiten Platz der Deutschen Meisterschaft der Pizzabäcker errungen hat. Im Ofen in der offenen Küche entstehen derweil wieder knusprige Backwaren für hungrige Gäste. Für Tonino Pisano bedeutet das: Er ist an seiner neuen Wirkungsstätte angekommen: „Ich bin zufrieden, mal gucken, was passiert“, sagt er fröhlich.