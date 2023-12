Gastronomie in Solingen Eröffnungstag im „Alt Ohligs“ dauerte bis 4 Uhr

Solingen · Die Wiedereröffnung der Gaststätte „Alt Ohligs“ war am Wochenende ein voller Erfolg. Das Gasthaus ist Teil der Maku-Gruppe, aber in Eigenregie eines Betriebsleiters. So verliefen die ersten Öffnungstage.

03.12.2023 , 12:48 Uhr

Das „Alt Ohligs“ ist zurück 8 Bilder Foto: Rouven Böttner

Von Fred Lothar Melchior