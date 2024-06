Gastronomie in Solingen Ohligser Restaurant tritt auf die Preisbremse

Wer in diesen Zeiten essen geht, so war es zuletzt aus Gastronomiekreisen zu hören, halte sein Geld mehr zusammen, trinke vielleicht ein Glas Wein oder Bier weniger oder spare sich das Dessert. Und mancher verkneift sich angesichts steigender Kosten vielleicht ganz den Besuch in seinem Lieblingsrestaurant.