Gastronomie in Solingen Bald eröffnet das „Al B’Andy“ wieder

Hund „Cracker“ scheint es gar nicht zu gefallen, dass Herrchen Till Droß gerade keine Zeit für ihn hat. Angespannt sitzt der junge Staffordshire-Rüde draußen im Biergarten des Lokals „Al B’Andy“ und schaut unentwegt durch die gläserne Terrassentür in die Innenräume. Dort sind Handwerker gerade dabei, neue Aufbauten vorzunehmen: Ein Wasserschaden hat den Betrieb der Wohlfühlkneipe lahm gelegt. Till Droß und seine Lebensgefährtin Amy Little arbeiten jedoch daran, das Lokal an der Augustinerstraße so bald als möglich wieder eröffnen zu können. Am 3. Oktober soll durch die Zapfanlage in der neuen Theke wieder kühles Bier fließen.