Gastronomie in Solingen „Alt Ohligs“ öffnet zum 1. Dezember

„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s“ ist noch immer – wie in früheren Jahren – in edler Schrift über der hölzernen Theke zu lesen. Die ist inzwischen von der Abdeckfolie befreit – ein Zeichen dafür, dass es vorangeht im „Alt Ohligs.“ Zum 1. Dezember soll die Traditionsgaststätte in der Düsseldorfer Straße wieder eröffnen.