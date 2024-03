Solinger Pizzabäcker wechselt nach Haan Hier gibt es die zweitbeste Pizza Deutschlands

Fest steht: Toni hat jede Menge Fans in Haan und nach Haan mitgebracht. Bis vor Kurzem hatte er eine eigene Pizzeria in Solingen, dies war aber nur ein kurzes Intermezzo. Die Gastronomie sei aber kein leichtes Geschäft, die Mieten und Energiepreise teuer, gutes Personal zu finden, sei schwer. Daher bewarb er sich als Pizzabäcker bei Mustafa El-Yaghmouri, „und ich habe ihn sofort eingestellt.“ So arbeitet Toni nun seit rund zwei Monaten in Haan. Zudem bietet er einen Partyservice an, wenn er nicht in der Pizzeria arbeitet. Dann fährt der Wahl-Solinger samt allem an Equipment, was er für das Pizzabacken braucht, für Feiern zu Veranstaltungsorten oder kommt zu den Kunden nach Hause.