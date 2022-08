Erhöhung in Solingen ab November : SWS erhöhen Gaspreis um 70 Prozent

Solingen Damit steigt der Preis zu November etwas moderater als zuvor angekündigt. In der Grundversorgung steigt der Preis pro Kilowattstunde auf fast 16 Cent. Weitere Erhöhungen können die Stadtwerke zudem nicht ausschließen.

Die Energie- und Gaskrise schlägt nun auch mit voller Wucht auf die Kunden der Stadtwerke Solingen (SWS) durch. Wie die SWS am Montag bekannt gegeben haben, werden die Gaspreise zum 1. November um durchschnittlich rund 70 Prozent angehoben. Damit steigen die Arbeitspreise in der am häufigsten genutzten Abrechnungsklasse der Grundversorgung von 9,04 Cent auf 15,95 Cent pro Kilowattstunde, während der Arbeitspreis in der verbreitetsten Abrechnungsklasse der Sonderverträge von 8,33 auf 15,31 Cent je kw/h nach oben schnellt.