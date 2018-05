Solingen: "Galvano-Institut ist ein Aushängeschild"

Solingen Jeder Gegenstand hat eine Oberfläche und eine Funktion. Die kann dekorativ sein oder lediglich funktioneller Art. Beides lässt sich auch miteinander verknüpfen - gefragt sind so oder so Oberflächenbeschichter, die sich auskennen und mit ihrer Arbeit auch für eine Verbesserung des Korrosionsverhaltens sorgen.

Damals war es zunächst an der Broßhauser Straße in Ohligs ansässig, 1996 erfolgte der Umzug auf das GuT-Gelände nach Höhscheid. "Wir haben nach und nach modernisiert und investiert", sagt Josef Andrek, der seit 2002 die IGOS-Geschäfte führt. So wurde unter anderem eine neue Korrosionsprüfkammer gekauft, das Korrosionszentrum ist nun auf 200 Quadratmetern untergebracht. Die Prüfkapazitäten wurden damit auf jetzt auf 15 Kammern mit einem Prüfvolumen von 16,4 Kubikmetern erweitert. "Wir bedienen nicht nur den Markt in der Region, sondern deutschlandweit", sagt Josef Andrek. Neun Mitarbeiter beschäftigt das Institut, in Haus 3 auf dem GuT-Gelände hat es seinen Standort.