Ausstellung in Solingen Kunst aus der Seidenstadt in der Klingenstadt

Info

Die Gemeinschaft Krefelder Künstler e.V. weist viele Parallelen zum Verein Solinger Künstler e.V. auf. Auch in Krefeld betreut der Verein eine Artothek, hat eigene Ausstellungsräume, organisiert Wechselausstellungen und verfügt über ein Kunstarchiv. Die Ausstellung in der Galerie SK basiert auf dem Gedanken des Austausches und der überregionalen Vernetzung. 2025 ist eine Ausstellung der Solinger Künstler im Kunstspektrum Krefeld geplant.

Die Ausstellung „Kunstspektrum unterwegs“ wird noch bis 7. April in der Galerie SK, Alexander-Coppel-Straße 44 gezeigt – am Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr, am Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.