Drei Verletzte in Solingen Ermittlungen nach Fan-Randale an A 3-Raststätte

Solingen · Drei Verletzte und ein demolierter Reisebus – das ist die Bilanz einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen rivalisierender Fußballfans am Sonntagmittag an der Raststätte Ohligser Heide an der A 3.

17.04.2023, 11:54 Uhr

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag bestätigte, waren Anhänger von Waldhof Mannheim, die sich auf dem Weg zum Spiel ihres Vereins nach Essen befanden, gegen 11.30 Uhr – offenbar zufällig – mutmaßlich auf Fans des SV Darmstadt 98 gestoßen und von diesen angegriffen worden. Dabei kam es nach Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Lagern, an denen nach bisherigen Erkenntnissen rund 100 Personen beteiligt waren. Als die Polizei kurze Zeit später an der Raststätte in Fahrtrichtung Oberhausen eintraf, waren die Aggressoren schon wieder verschwunden. Zurück blieben die erwähnten drei Verletzten sowie eine eingeschlagene Scheibe an einem Bus. Die Fans der Darmstädter waren offensichtlich unterwegs zum Duell des Zweitliga-Tabellenführers bei Fortuna Düsseldorf. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, schwerem Landfriedensbruch sowie Sachbeschädigung. Szenekundige Beamte der Polizei haben die Ermittlungen übernommen. Unter anderem soll geprüft werden, ob es Videoaufzeichnungen von den Vorfällen gibt.

(or)