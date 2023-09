Fußball-Turnier in Solingen Union empfängt Alemannia, Fortuna und Wattenscheid 09

Unter dem Motto „Mit Tradition in die Zukunft" richtet die Jugendabteilung des BSC Union Solingen das Turnier am Sportplatz Brabant aus. Startschuss am Sonntagvormittag, 24. September, ist um 11 Uhr. Ältere Zuschauer werden wohl etwas wehmütig an längst vergangene sportliche Glanzzeiten denken, als vierzehn Jahre Zweitligafußball (1975 bis 1989) in der Klingenstadt gespielt wurde.