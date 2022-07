Fußball in Solingen : „Unser Pfund ist die Tradition“

Michael Breuer ist zurück am Brabant, beim BSC Union. Foto: Peter Meuter

Solingen Michael Breuer unterstützt den B-Kreisligisten BSC Union bei seinem Neustart. Der Unternehmer führte viele Gespräche – nun steht ein Konzept.

Von Michael Tesch

Eigentlich hatte Michael Breuer sich vor dreieinhalb Jahren gesagt: Genug ist genug. Jahrzehntelang hatte der heute 62-jährige Unternehmer sich in Fußballvereinen der Klingenstadt engagiert. Viele Jahre bei der Union am Hermann-Löns-Weg, zuletzt beim heutigen 1. FC Solingen.

Doch obwohl Breuer den festen Vorsatz hatte, sich zurückzuziehen, gilt in Ohligs bekanntlich noch ein anderes Gesetz: Einmal Unioner, immer Unioner. Und so musste Breuer auch nicht wirklich lange überlegen, als Jürgen Lademann und Andreas Schmidt vom Vorstand des BSC Union ihn ansprachen, ob er ihnen helfen könne. Denn bei der Union stand zum Ende der vergangenen Saison ein größerer Umbruch an. Wieder einmal, könnte man sagen.

Breuer schaute sich nach eigenen Worten erst einmal alles an. Dann führte er viele Gespräche und ein Konzept nahm langsam Gestalt an. Das erläuterte der Unternehmer dem Vorstand des in der Kreisliga B spielenden Vereins – und erhielt für die Umsetzung freie Hand. „Für mich war klar, alles steht und fällt mit dem neuen Trainer“, so Breuer. Und natürlich ließ der Solinger bei der Suche nach einem neuen Coach seine guten Kontakte spielen. „Ich kenne Benjamin Uhlenbrock ja schon lange und habe ihn gefragt, ob er sich den Neuaufbau einer Mannschaft vorstellen könne.“ Uhlenbrock sagte zu und fortan saßen der Trainer und Breuer als die neue sportliche Leitung zusammen, um einen Kader „mit Perspektive“ zusammenzustellen.

„Eigentlich wollte ich nur im Hintergrund helfen“, so Breuer. Der schnell hinzufügt: „Aber dann war ich plötzlich für alles zuständig“. Auch für die Finanzen. Und auch da nutzte Breuer seine Kontakte. „Ich konnte Thomas Petermann von unserem Trikotsponsor MITourA davon überzeugen, zur neuen Saison Premiumsponsor zu werden.“ Mit der Zusage des Reiseunternehmens war die finanzielle Grundlage für den Neuanfang am Sportplatz Brabant gesichert.

Ein wenig überrascht zeigt sich Breuer allerdings, welche große Aufbruchstimmung sein Engagement und die Verpflichtung von Benjamin Uhlenbrock im Unterland erzeugt hat. „Seitdem es sich rumgesprochen hat, dass wir hier bei der Union eine Menge vorhaben, steht mein Telefon nicht mehr still“, lacht Breuer. „Viele ehemalige Spieler wollen zurückkommen, es gibt neue Vereinmitglieder, ich spür wirklich so etwas wie eine Aufbruchstimmung“, freut sich Breuer. Die zeigt sich auch im Kader der Ersten. Mit sage und schreibe 27 Spielern ist Uhlenbrock in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet. Zur Erinnerung: der BSC Union spielt in der Kreisliga B.