Standort-Diskussion Brandbrief warnt vor Niedergang des Solinger Stadtkerns

Solingen · Akteure in der City laufen Sturm gegen Pläne, im P&C-Bereich und auf einem Areal an der Blumenstraße mehr Sozialwohnungen zu bauen. In einem Bürgerschreiben an Stadtspitze und Rat verlangen sie eine Wende.

19.01.2024 , 14:52 Uhr

Die Innenstadt umfasst in ihrem nördlichen Teil zwischen Sparkasse und Clemens-Kirche vor allem die „Stadtkrone“ inklusive Hauptstraße. Foto: SVO - Solingen Von Oben