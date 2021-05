Anklage zugelassen : Solinger Mutter soll ihre fünf Kinder ermordet haben – Prozess beginnt im Juni

Der fünffache Kindesmord an der Hasselstraße am 3. September vorigen Jahres sorgte in Solingen für Entsetzen und Anteilnahme. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Solingen / Wuppertal An elf Verhandlungstagen soll am Landgericht Wuppertal geklärt werden, ob eine Solingerin im September 2020 ihre fünf jüngsten Kinder gezielt getötet hat. Die Motive sind bislang nicht genauer bekannt.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Wuppertal hat die Anklage wegen Mordes in fünf Fällen zugelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft der zur Tatzeit 27 Jahre alten Mutter vor, am 3. September vorigen Jahres in ihrer Wohnung an der Hasselstraße ihre fünf jüngsten Kinder im Alter zwischen eineinhalb und achteinhalb Jahren jeweils hohe Dosen von Medikamenten in deren Frühstücksgetränke gemischt zu haben.