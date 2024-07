„Geisterfahrt“ in Solingen Führerloser Wohnwagen verursacht Verkehrsunfall

„Zum Glück wurde niemand verletzt“, sagte später ein Sprecher der Polizei, der am Montag zudem meldete, der blau-weiße Wohnwagen sei am Ende erst an einem Tempo-50-Schild zum Stehen gekommen. Sowohl an dem Schild, als auch an dem Mercedes entstanden erhebliche Schäden. Und auch der Wohnwagen selbst hatte deutliche Spuren davon getragen. Der genaue Hergang der „Geisterfahrt“ muss nun umfassend geklärt werden. „Das ist genauso Teil der Ermittlungen wie die Frage, aus welchem Grund sich der Wohnwagen selbstständig gemacht hat. Die Halterermittlung läuft und dürfte wahrscheinlich nicht lange dauern, da der Wohnwagen über ein Kennzeichen verfügt.“, sagte der Polizeisprecher.