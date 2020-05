Friseure in Solingen haben wieder geöffnet : Der Haarschnitt als kleiner Meilenstein

Solingen Wer sich schnell angemeldet hatte, gehörte am Montag zu den ersten Kunden seit Beginn der Corona-Kontaktsperre – und verließ den Friseursalon hinterher durchweg mit einem guten Gefühl.

Wer besonderen Wert auf ein adrettes Äußeres legt, dürfte zuletzt wohl immer weniger Gefallen am morgendlichen Blick in den Spiegel gefunden haben. Umso größer war da wohl die Erleichterung, dass man sein Haar vom Friseur des Vertrauens nun wieder wieder in Form bringen lassen kann.

„Man sehnt sich sehr danach“, verriet zum Beispiel Petra Schmidt. Sie ist seit 17 Jahren Stammkundin im Friseursalon „Immagine Hair Design Toni“ an der Emdenstraße in Ohligs. Und gestern gehörte sie dort zu den ersten 15 Kunden seit der Corona-bedingten Schließung Mitte März. „Ich war auch am letzten Tag vorher noch hier“, berichtet die Frau, die sich – wie so viele Leidensgenossen – in der Zwischenzeit im eigenen Badezimmer behalf: „Ich habe vorne selber geschnitten und ein Pflegespray mit Farbe genutzt.“