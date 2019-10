Interview mit Hartmut Lemmer : „Wir brauchen wahrscheinlich 400.000 Euro“

Solingen Der Vorsitzende des Fördervereins Ittertal spricht über die Lage des gemeinnützigen Freizeitzentrums und das vielschichtige Angebot an die Nutzer.

Förderverein Der Verein, der 100-prozentiger Gesellschafter der Neue Arbeit gGmbH ist, hat 102 Mitglieder. Die nächste Mitgliederversammlung findet am 15. November statt. Wahlen stehen nicht an.

Lemmer Davon gibt es einige. Am 1. Juni haben wir das Clubheim des Schwimm-Clubs Solingen übernommen. Das bieten wir jetzt beispielsweise für Familien- und Freundschaftsfeiern an. Den Keller haben wir an einen Tauchsport-Club vermietet, der dort ein Büro hat und die Ausrüstung lagert. Im Februar hatten wir bereits einen früheren Sozialraum hergerichtet, der ebenfalls gerne genutzt wird. Wir überlegen auch, eine Gruppe unserer Kreativwerkstatt, die an der Wiesenstraße angesiedelt ist, ins Ittertal zu holen. Die Neue Arbeit gGmbH fertigt unter anderem Insektenhotels, die mit Erfolg auf dem Weihnachtsmarkt verkauft werden.