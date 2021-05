Familienkirche Solingen : Lego, Kicker und Co in der Kirche

Pfarrer Andreas Wiltzer hat den großen Kirchenbereich umfunktioniert in eine Spielstrassen für Familien. Foto: Peter Meuter

Merscheid Einmal rauskommen und spielen, und das unabhängig vom Wetter – das ermöglicht das „Kinderland“ im Gemeindehaus an der Merscheider Straße auf 225 Quadratmetern den Kindern von Flüchtlings-Familien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Welcher Knirps hätte nicht gern einmal einen Spielplatz ganz für sich allein – ohne irgendwo anstehen oder sich mit vielen anderen abwechseln zu müssen? Für manche Kinder geht dieser Wunsch derzeit in Erfüllung – zum Beispiel für die vierjährige Miriam und ihren zwei Jahre älteren Bruder Mohammed. Mit ihren Eltern sind sie an diesem Nachmittag ins Gemeindehaus der Familienkirche an der Merscheider Straße gekommen – und probieren nach Herzenslust verschiedene Spiel- und Sportgeräte aus. Von der Lego-Ecke, in der unzählige Steinchen baubereit parat liegen, wechseln sie hinüber zum Maltisch. Dort bannen sie, unterstützt von Mutter Amani Shoumar, fleißig bunte Landschaften und Häuser auf Papier. „Am meisten mag ich den Kicker“, verrät Miriam verschmitzt, und deutet auf den Fußball-Tisch hinter ihr.

Und in dem rund 225 Quadratmeter großen Raum mit der über sieben Meter hohen Decke gibt es noch weitaus mehr zu entdecken: Eine Tischtennisplatte zum Beispiel, aber auch Schaukeltiere, einen Kinderflipper, eine Air-Hockey-Anlage oder die Korbwand, an der Vater Ahmad Shoumar spontan ein paar Basketbälle versenkt. „Wir sind sehr gerne hier“, erzählt der junge Mann. Vor acht Jahren war er aus dem Libanon nach Deutschland gekommen – und fand in Solingen Anschluss an die Familienkirche und deren Pastor Andreas Wiltzer. Das Sozialwerk der evangelischen Freikirche hat sich seit 2011 der Flüchtlingsarbeit verschrieben – mit verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten. „Herr Wiltzer hat uns sehr geholfen“, betont Shoumar.

Info Angebote der Familienkirche Beheimatet ist die Familienkirche an der Merscheider Straße 40. Die Flüchtlingsarbeit des Sozialwerks, die auch unter dem Projekt „Kinderkirche Solingen“ bekannt ist, erhielt im Jahr 2016 den Lokale Agenda Sonderpreis des Oberbürgermeisters.

Auch das derzeit geschlossene Willkommens-Café ging aus dem Engagement hervor. Seit Herbst 2020 nutzt die Familienkirche ihre Halle als „Kinderland“: „Wir wollten etwas zielgerichtet für Kinder aus Flüchtlingsfamilien anbieten, die an vielen Angeboten nicht so leicht teilhaben können“, sagt Andreas Wiltzer. Wetterunabhängig und dennoch corona-konform soll der Indoor-Spielplatz dem Nachwuchs den Tapetenwechsel ermöglichen. Viele strahlende Augen seien der Lohn für die Arbeit, betont Wiltzer. An jenem Ort, an dem sonst Gottesdienste stattfinden – die Markierungen auf dem Boden deuten an, wo sonst Stühle stehen – ist dann viel Platz zum Spielen. Aber eben nur für jeweils eine Familie aus dem betreuten Verteilerkreis des Sozialwerks, und auf Anmeldung. „Zwei bis drei pro Tag können dann das Angebot von montags bis donnerstags exklusiv bis zu zwei Stunden nutzen“, sagt Wiltzer. Das Interesse sei hoch. Besonders Kinder im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren spricht der Indoor-Spielplatz an – und könnte in Zukunft womöglich auch für andere Familien etwa für Kindergeburtstage gegen eine kleine Gebühr nutzbar sein. Für Familien mit Fluchthintergrund soll der Besuch aber weiterhin kostenlos bleiben.