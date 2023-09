Freizeit-Tipps Das ist im Herbst im Bergischen los

Solingen: Dieseltag im Industriemuseum

Wer am beliebten Dieseltag am Samstag, 16. September 2023, die Gesenkschmiede Hendrichs betritt, hört schon von Weitem ein Wummern. An diesem Tag wird der historische 200 PS Dieselmotor der Firma Herford in Betrieb genommen. Ab den 1950er Jahren trieb der riesige Motor über eine Transmissionswelle die Fallhämmer der Gesenkschmiede an. In den 1980er Jahren hatte er ausgedient. Nun wird er nur noch zu besonderen Gelegenheiten angeworfen. Eine kostenlose Sonderführung startet um 15 Uhr.

industriemuseum.lvr.de/