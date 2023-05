Ohligser Heide in Solingen Naturidyll mit vielen Facetten

Orte, um Innezuhalten, tief durchzuatmen und Eindrücke der Umgebung aufzusaugen, gibt es viele in der Ohligser Heide: Der hölzerne Pavillon am Ufer des Drei-Insel-Teichs, von dem aus sich allerlei Vogelarten in ihrer natürlichen Umgebung beobachten lassen, gehört dazu. Oder der Steg auf dem Heideweiher, über dem Libellen und andere Insekten kreisen, während die Frösche ein munteres Konzert geben. 147 Hektar umfasst das Naturschutzgebiet am Westrand Solingens, und diese Fläche und ihre unmittelbare Umgebung haben eine Menge zu bieten.