Freizeit in Solingen Die „Party-Zone“ in der Innenstadt

Veranstaltungen finden bei „Kowalski Vibes, Dance & Events“ an der Hauptstraße 90 in der Regel mittwochs, freitags, samstags und sonntags statt. Am vergangenen Freitag etwa stand dort eine Ü 50-Party mit Single-Treffen auf dem Programm, am Samstag, 21. Oktober, ab 18 Uhr finden eine Tanzparty „mit allen Tänzen“ und ab 20 Uhr die „Ü 35-Disco-Party“ statt.

Unterricht findet an allen Wochentagen auf dem Programm.

kowalski-vibes-dance-events.de