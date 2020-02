Merscheid /Ohligs : Feuerwehr feiert mit vielen Gästen die Zusammenlegung

Merscheid /Ohligs Die Löscheinheiten 1 (Ohligs) und 4 (Merscheid) der Freiwilligen Feuerwehr Solingen wurden am Freitag im Gerätehaus an der Hildener Straße zur neuen „Löscheinheit 1 – Merscheid / Ohligs“ zusammengeführt.

Im Vorgriff auf das geplante Bauprojekt an der Brunnenstraße ist die Löscheinheit 4 bereits übergangsweise nach Ohligs verlegt worden, bis beide Einheiten gemeinsam in einigen Jahren ihr neues Gerätehaus an der Saturnstraße beziehen können. Die Zusammenlegung wurde mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach, dem Beigeordnetem Jan Welzel, Bezirksbrandmeister Klaus-Thomas Riedel und weiteren 90 Gästen gefeiert.