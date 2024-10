Berufung am Landgericht Solingerin darf FDP-Politikerin Strack-Zimmermann „Flintenweib“ nennen

Sicher sei das Flintenweib „eine herrische und rücksichtslose Frau“, so der Richter. Aber ist das eine strafbewehrte Beleidigung? Und was ist mit den sich erbrechenden Figürchen? Die Emojis hätten „ohne Zweifel einen diffamierenden Charakter“, sagte Richter Quantius. Aber es komme auf den Kontext an, in dem so etwas in den sozialen Medien gepostet werde.